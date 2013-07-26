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أهالى بنى سويف يفوضون” السيسى ” فى التعامل مع الإرهاب

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أهالى بنى سويف يفوضون” السيسى ” فى التعامل مع الإرهاب أهالى بنى سويف يفوضون” السيسى ” فى التعامل مع الإرهاب


> خرج أهالى الفشن بمحافظة بنى سويف فى ميدان قصر الثقافة لتفويض الفريق السيسى فى التعامل مع الارهاب الذى يعصف بامن الوطن ورفع المتظاهرون فى المظاهرة التى اشترك فيها الالاف من شعب الفشن عقب صلاة الجمعة لافتات ضد الارهاب ولا للاخوان والشعب اختارك يا سيسى وقام رجب فريد ممثل التيار الشعبى بتوجيه رسالة الى الجيش المصرى عبر ميكرفون منصه قصر الثقافة بالفشن قائلا يا جيشنا عليكم بالعبور بمصرنا الى بر الامان وانهاء حالة الاختناق العنيفة الموجودة فى ميادين .

ورفع شعبان محمد احمد موظف بالضرائب رسالة بالدم كتب عليها بنحبك يا سيسى فوضنا فى القضاء على العنف وقال عبر ميكرفون المنصة قالوا صوت المراة عورة قلنا صوت المراة ثورة  ، السيسى لم يعمل انقلاب السيسى عمل ثورة للبلاد .

من جانب اخر خرجت قرى بهبشين والزيتون بمركز ناصر فى تظاهرات مؤيدة للسيسى وتفويضه ضد الارهاب عقب صلاة الجمعة .

 

 

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