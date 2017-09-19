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شكري: على قطر التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول (فيديو)

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شكري: على قطر التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول (فيديو) شكري: على قطر التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول (فيديو)

التحرير

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طالب سامح شكرى وزير الخارجية دولة قطر بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العربية، موضحا أن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب متمسكة بضرورة استجابة والتزام قطر بالـ13 بندا.

وأضاف شكري، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش اجتماع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، أن تتحدث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يليق بهذا المحفل الدولى ولا تنظر إلى قضايا فرعية ولكنها تتحدث على القضايا الكبرى والعامة والتى من بينها قضية الإرهاب لحث العالم على وقف دعمه أو تمويله.

وتابع: "الدول العربية تتطلع لتجاوب قطر مع المطالب الـ13 وأن تستجيب لها وتكف عن تمويل الإرهاب وتدعيمه وتكف عن تدخلاتها فى شئون الدول العربية".

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح ، وصل إلى نيويورك أمس للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورافقه وفد وزاري يضم سامح شكري وزير الخارجية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

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التحرير

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