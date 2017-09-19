برلماني يطالب وزير الكهرباء بمراجعة «الفواتير»

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أعلن النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الكهرباء، وإحالة الموضوع إلى لجنة الكهرباء والطاقة بالمجلس على خلفية الأخطاء الجسيمة فى إصدارات فواتير الكهرباء للمواطنين، والتى كان آخرها مطالبة مواطن بسداد مبلغ وقدره 51 ألف جنيه بفاتورة شهر سبتمبر الحالى.

وقال النائب في بيان له اليوم الاثنين إن طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى مجلس النواب يأتى استنادًا للمواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس لمحاسبة مسؤولى الحكومة فى القضايا ذات الطابع القومى.

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وناشد البرلماني وزير الكهرباء بتشكيل لجنة وزارية تضم مسئولين ماليين وتجاريين وفنيين وقانونيين لمراجعة جميع الفواتير الشهرية بمحافظة أسوان لعدة سنوات سابقة، ومراجعة محاضر العهدة على المحصلين الموقعة من كل محصل ومراجعة يومية الكشافين لكل منطقة وتقارير مفتش الكشافين، ومراجعة عهدة كل محصل منذ بداية أول شهر للسنة المالية ومقارنة بشهر الأقفال السنوي.

وكانت "التحرير" نشرت تقريرا رصد عدد من الفواتير التي تطالب أصحابها بسداد فاتورة شهرية تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات تحت عنوان: بعد أن وصلت إلى 52 ألف جنيه.. أهالى أسوان يصرخون بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.