بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض الترجمان للسلع المخفضة

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، مساء اليوم الإثنين، معرض وسوق الترجمان بأرض المعارض في منطقة المسلة الناقصة، والمقام على مساحة 7 آلاف متر مربع.

حضر الافتتاح الدكتور حسام فودة نائب رئيس ائتلاف "حب الوطن"، وعدد من كبار العارضين وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى بعض التجار من المحافظة، إلى جانب رئيس جامعة أسوان، ونائب مدير الأمن، ورئيس اتحاد العمال والغرفة التجارية.

خلال الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام وأجنحة المعرض التي شاركت فيها حوالي 14 شركة وعارض كمرحلة أولى للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وأيضًا الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة والمستلزمات المنزلية والملابس الجاهزة والأدوات والملابس المدرسية والحرف البيئية والمشغولات اليدوية.

وقد أشاد اللواء مجدي حجازي بهذه المبادرة غير المسبوقة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بـ "أسعار مخفضة لا مثيل لها في الأسواق المحلية وبجودة عالية تتراوح مابين 20 % إلى 50 %".

كما أكد حجازي على أنه بمجرد عرض تقرير عن سوق الترجمان في إحدى وسائل الإعلام تم التواصل والتنسيق مع ائتلاف "حب الوطن" لتخرج الفكرة إلى النور، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة عمل ضمت رئيس مدينة ومركز أسوان، ومديري التموين، والغرفة التجارية.

توقع حجازي زيادة في الإقبال على المعرض من الشركات العارضة والجمهور خاصة وأنه يتواكب مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تم تخصيص أجنحة لعرض الأدوات والمستلزمات والملابس المدرسية.​