غدًا.. الرئيس السيسي يستعرض أمام الجمعية العامة جهود مكافحة الإرهاب
غدًا.. الرئيس السيسي يستعرض أمام الجمعية العامة جهود مكافحة الإرهاب
11:50 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نيويورك - (أ ش أ)
يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.
ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال البيان رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، ودعوتها للتوصل إلى حلول سلمية لقضايا المنطقة العربية، إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.
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