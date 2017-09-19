البيئة : فحص 135 سيارة بالمنصورة وتحرير 7 محاضر مخلفات زراعية بالبحيرة

كتبت- مادي غيث:

شن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، أمس الأحد، حملة تفتيش على 9 منشآت صناعية (مصانع طوب)، حيث تبين مطابقة 3 منشآت وتوقف 6 منها عن العمل. كما نفذ حملة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة تم خلالها فحص عدد 21 سيارة، حيث تبين مطابقة عدد 17 سيارة ومخالفة 4 سيارات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتمكن فرع البحيرة- بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين- من تجميع مايقرب من 9498 طن قش أرز وتدوير حوالي 33 طن قش أرز إلى سماد وأعلاف. وحررت محاور التفتيش التابعة للفرع 7 محاضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة، كذلك تم المرور على عدد 14 مقلب تبين استقرارهم جميعا.

كما تلقت غرفة عمليات الفرع عدد 6 شكاوى لبؤر حرق مكشوف وتم التعامل معهم. وحرص فرع البحيرة على توعية المواطنيين بمخاطر حرق قش الأرز وفؤائد الاستفادة منه، حيث نفذ عدد 3 ندوات توعوية.

وجمع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنصورة أمس، ما يقرب من 1975 طن قش أرز وتدوير حوالي 77 طن إلى سماد وأعلاف وتمكنت محاور التفتيش من تحرير 21 محضر حرق مخلفات زراعية. كما قام الفرع بالتفتيش على عدد 14 منشأة صناعية وفاخورة تبين توقفهم جميعا عن العمل، بالإضافة إلى فحص عدد 135 سيارة تبين مطابقة عدد 96 سيارة ومخالفة 39 سيارة.

وحرص فرع الوزارة بالمنصورة على تنفيذ ندوة توعية بيئية بأحد الجمعيات الزراعية بميت غمر لتوعية المزارعيين بسبل الاستفادة بقش الارز ومخاطر حرقه ، كما تلقت غرفة عمليات الفرع التى تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال منظومة قش الأرز عدد 10 شكاوى وتم التعامل معهم.

واستكمالا للدور الفعال لوزارة البيئة في التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة قام فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى أمس بالتفتيش على عدد 43 منشأة ، تبين مطابقة عدد 31 منشأة ومخالفة عدد 9 منشأت وتوقف 3 منشأت عن العمل ، كما قامت محاور تفتيش الفرع بالمرور على عدد 4 مكمورة وفاخورة تبين مطابقتهم جميعاً، كذلك حرص الفرع على تم تنفيذ عدد 4 ندوة للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز.