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مؤتمر ملتقى الأديان السماوية بشرم الشيخ يعلن سيناء عاصمة السياحة الدينية

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مؤتمر ملتقى الأديان السماوية بشرم الشيخ يعلن سيناء عاصمة السياحة الدينية

11:39 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مؤتمر ملتقى الأديان السماوية بشرم الشيخ يعلن سيناء عاصمة السياحة الدينية

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مؤتمر "ملتقى الأديان السماوية"، الذي يُعقد بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين بجنوب سيناء يوم 28 سبتمبر الحالي، سيعلن سيناء عاصمة للسياحة الدينية، ويبعث برسالة سلام للعالم بأن أرض الحضارات والأديان.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال لقائه اليوم الاثنين، مع الأئمة الناجحين في اختبار اللغات الأجنبية والمرشحين للالتحاق بالدورات المتقدمة للعمل بالمركز العالمي للثقافة الإسلامية بشرم الشيخ - أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأئمة في اللغات الأجنبية من أجل تواصل أفضل مع الناطقين بغير العربية؛ لبناء مزيد من جسور التواصل الحضاري، ونشر سماحة الإسلام وترسيخ أسس التعايش السلمي بين البشر.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بنشر ثقافة التسامح والتواصل مع المراكز الإسلامية العالمية المهتمة بذلك، مضيفا أن مركز الثقافة الإسلامية بشرم الشيخ الذي يفتتح على هامش ملتقى الأديان سيكون نواة لذلك.

وكان وزراء الأوقاف والآثار والسياحة ومحافظ جنوب سيناء قد ناقشوا في اجتماع سابق آخر الاستعدادات لمؤتمر ملتقى الأديان الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية ويستمر على مدار 3 أيام بحضور ممثلين للأديان السماوية من مصر وعدة دول.

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