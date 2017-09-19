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إغلاق القنصلية الإسرائيلية بنيويورك للمرة الثانية بعد تلقي مظروف "مشبوه"

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مصراوي Masrawy

إغلاق القنصلية الإسرائيلية بنيويورك للمرة الثانية بعد تلقي مظروف "مشبوه"

11:49 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

القنصلية الإسرائيلية بنيويورك

غزة - (أ ش أ)

أُغلقت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، اليوم الإثنين، للمرة الثانية خلال 4 أيام، بعد تلقيها مظروف "مشبوه" يحوي مسحوقا أبيض وخطاب تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أُغلقت، اليوم، بعد تلقيها مظروف "مشبوه" يحوي مسحوقا أبيض - لم يُكشف عن ماهيته - بالإضافة إلى خطاب تهديد لنتنياهو، بعد وقت قصير من اجتماع الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تُغلق فيها القنصلية الإسرائيلية بنيويورك خلال أقل من أسبوع، بعدما أُغلقت يوم الجمعة الماضي عقب تلقيها مظروف مشابه يحوي أيضا مسحوقا أبيض وخطاب تهديد لنتنياهو، لافتة إلى أن الإغلاق إجراء مؤقت لحين الانتهاء من فحص محتويات المظروف.

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