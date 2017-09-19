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فيديو- اجتماع وزراء خارجية "دول المقاطعة" في نيويورك

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مصراوي Masrawy

- اجتماع وزراء خارجية "دول المقاطعة" في نيويورك

11:48 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

(مصراوي):
عقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، اجتماعًا تشاوريًا بمقر بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين.

ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لجانب من الاجتماع.

وقال أبو زيد "إن وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات، سيعقدون اجتماعًا تشاوريًا، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك".

ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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