اليوم.. استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الثلاثاء، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.

كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم، وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة 2011.