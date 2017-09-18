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بالصور- إطلاق الشركة الرابعة للمحمول بكود "015"​

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مصراوي Masrawy

بالصور- إطلاق الشركة الرابعة للمحمول بكود "015"​

11:27 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- تكريم

الألبوم التالى

بالصور- تكريم "الجماعة 2" و "حلاوة الدنيا" ضمن أفضل الأعمال الدرامية

كتب- مصطفى المنشاوي:

تصوير- محمد حسام الدين:

رصدت عدسة "مصراوي"، الاثنين، حفل إطلاق الشركة المصرية للاتصالات، خدمات الشبكة الرابعة للمحمول في .

وقال المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، في تصريح له اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مركز خدمة عملاء أحمد عرابي بالمهندسين، إن الشبكة الجديدة جاءت تحت شعار (we)، وبكود 015.

وأضاف البحيري، أن خطوط المحمول متوافرة حاليًا في جميع منافذ الشركة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم.

وكان المقر الرئیسي للشركة المصریة للاتصالات بالقریة الذكیة قد شهد أول ظهور رسمي للعلامة التجاریة الجدیدة التي تصاحب إطلاق الشركة لخدمات المحمول - بجانب خدمات التلیفون الثابت والإنترنت- لتتحول المصریة للاتصالات إلى أول مشغل اتصالات متكامل في قطاع الاتصالات المصري.

یذكر أن "المصریة للاتصالات" كانت قد أعلنت الانتهاء من جمیع أعمال التطویر والتجارب التقنیة لتقدیم خدمات المحمول بنجاح فائق، بما یضمن حصول عملائها على خدمات اتصالاتیة بمستویات عالمیة، وكذلك تطویر منظومتها التجاریة ومنظومة خدمة العملاء بما یواكب تقدیم خدمات المحمول.

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مصراوي Masrawy

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