أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

11:34 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

وزير الخارجية سامح شكري

نيويورك - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين استعداد الدول الأربع للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13.

وقال شكري - في تصريحات عقب الانتهاء من اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في نيويوك أوردته قناة ( أون لايف ) - " إن الدول الأربع أكدت مرة أخرى تضامنها، وتم التشاور حول آخر المستجدات الخاصة بأزمة قطر، وتم التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي لهذه الأزمة على أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب الـ 13 والمبادئ الست التي تم إقرارها، وتكرار نفس الالتزام من قبل الدول الأربع على العمل لتحقيق الأمن القومي لدولهم وللمنطقة العربية كاملة.

وحول صحة تجاوب قطر لمطالب الدول الأربع قال شكري " هذا ما نتطلع إليه إذا كان صحيح فهو مهم، وهو ما تطلب به الدول الأربع في كافة المراحل، ونحن نسعى لأن يكون العلاقة طبيعية، وتكف قطر عن دعم الإرهاب وتمويله، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأربع وزعزعة الاستقرار بها ".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها

    أخبار

  • من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني؟

    أخبار

  • - خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

    أخبار

  • أحد أفراد الأسرة الحاكم بقطر: الدوحة ارتكبت أخطاء فادحة في حق أشقائها

    أخبار

إعلان

fbc77a534a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24