شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

نيويورك - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين استعداد الدول الأربع للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13.

وقال شكري - في تصريحات عقب الانتهاء من اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في نيويوك أوردته قناة ( أون لايف ) - " إن الدول الأربع أكدت مرة أخرى تضامنها، وتم التشاور حول آخر المستجدات الخاصة بأزمة قطر، وتم التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي لهذه الأزمة على أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب الـ 13 والمبادئ الست التي تم إقرارها، وتكرار نفس الالتزام من قبل الدول الأربع على العمل لتحقيق الأمن القومي لدولهم وللمنطقة العربية كاملة.

وحول صحة تجاوب قطر لمطالب الدول الأربع قال شكري " هذا ما نتطلع إليه إذا كان صحيح فهو مهم، وهو ما تطلب به الدول الأربع في كافة المراحل، ونحن نسعى لأن يكون العلاقة طبيعية، وتكف قطر عن دعم الإرهاب وتمويله، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأربع وزعزعة الاستقرار بها ".