وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها
وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها
11:33 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
نيويورك - (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها.
وقال الجبير ـ في تصريح عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ـ إن الأزمة مع قطر بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وبحث الأمين العام للأمم المتحدة مع الوزير الجبير التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق وميانمار ، والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والتي تعتبر شريكاً لها وداعماً لمبادراتها.
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