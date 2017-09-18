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وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها

11:33 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير


نيويورك - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها.

وقال الجبير ـ في تصريح عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ـ إن الأزمة مع قطر بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وبحث الأمين العام للأمم المتحدة مع الوزير الجبير التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق وميانمار ، والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية والأمم المتحدة والتي تعتبر شريكاً لها وداعماً لمبادراتها.

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