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الأقصر تستضيف ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي (صور)

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مصراوي Masrawy

الأقصر تستضيف ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي (صور)

11:38 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شهدت مكتبة العامة في محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، انطلاق ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، في دورته الثالثة، والذي تقيمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 18 وإلى 24 سبتمبر الجاري.

أقيم حفل الافتتاح في حضور المحافظ محمد بدر، والدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس قطاع دار الأوبرا، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من نخبة فناني ومبدعي الخط العربي وأساتذة الجامعات.

ومن جانبه، قال أحمد عوض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية إن الملتقى يتضمن عدة ندوات حول الخط العربي وثقافة الاختلاف، وتأثيرها على الخط العربي والمصاحف، وأصول المدرسة المصرية في الخط العربي، وفضل الحضارة الإسلامية في تطور ونشر فن الخط العربي، ودراسة الأثر الجمالي لتوظيف الخط المملوكي.

كما يتضمن الملتقى عددًا من الورش التي تتناول الزخرفة العربية، وورشة حروف وحلي، والتأثيرات السطحية للعجائن المتزججة، وقواعد الخط الكوفي الفاطمي.

أقيم ملتقى القاهرة الدولى للخط العربى في دورته الثالثة بمحافظة الأقصر في إطار احتفالات محافظة الأقصر كعاصمة للثقافة العربية، وذلك تطبيقًا لمبدء العدالة الثقافية في توزيع أنشطة وفعاليات صندوق التنمية الثقافية على مدن وقرى الجمهورية.​

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