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أمريكا ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

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أمريكا ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

11:24 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

أمريكا ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

جيمس ماتيس وزير الدفاع الامريكي

واشنطن - (د ب أ)
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جيمس ماتيس، وزير الدفاع، أعلن عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان.

وحسب المتحدث، فإن بعضًا من هؤلاء الجنود الإضافيين في طريقهم بالفعل إلى أفغانستان.

وتأتي هذه الخطوة في اعقاب الاستراتيجية الجديدة التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد مؤخرا بشان افغانستان.

وينشر الجيش الأمريكي حاليا نحو 11 ألف جندي في أفغانستان، وتعد مهمة الجيش الأمريكي هناك (16 عاما) أطول مهام الجيش الخارجية.

ورغم ذلك، فإن الوضع الأمني عاود التفاقم بصورة ملحوظة مع استعادة حركة طالبان قوتها، إذ تفيد بيانات الجيش أن المتمردين يسيطرون على نحو 11% من أفغانستان، فيما تتصارع القوات الدولية مع طالبان على نحو 30% أخرى من الأرض في أفغانستان التي يوجد بها فرع من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتشارك القوات الامريكية في أفغانستان في تدريب القوات الأفغانية في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تحمل اسم "الدعم المطلق" بالإضافة إلى أنها تطلق غارات جوية على مواقع المتمردين وتستعين بقوات خاصة ميدانياً.

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