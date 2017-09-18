الرئيس الإيراني: واشنطن ستدفع ثمنا فادحا حال الانسحاب من الاتفاق النووي

نيويورك - (أ ش أ)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، من أن واشنطن ستدفع ثمنا فادحا في حالة مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

وقال روحاني - في مقابلة حصرية أجراها في نيويورك مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - " أعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي سيكلف الولايات المتحدة ثمنا فادحا، ولا أعتقد أن الأمريكيين يرغبون في دفع مثل هذا الثمن الفادح مقابل خطوة لن تعود عليهم بالفائدة".

وأضاف "مثل هذه الخطوة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تحقق أية نتائج، ولكنها ستؤدي في ذات الوقت إلى تراجع الثقة الدولية في الولايات المتحدة، إن طهران على استعداد للتعامل مع احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، وسيكون الرد الإيراني في هذه الحالة سريعا وربما في غضون أسبوع واحد".

وتابع روحاني "إذا رغبت واشنطن في تصعيد التوتر، فسوف ترى رد إيران على ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد جددت تخفيف العقوبات ضد طهران في الأسبوع الماضي، التي ينص عليها الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مقابل التخلي عن برنامجها النووي، حيث وصف ترامب الاتفاق المذكور بأنه "يمثل أسوأ صفقة شهدها على الإطلاق".