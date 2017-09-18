السادات يطالب السيسي بالدعوة لإسقاط ديون مصر في الأمم المتحدة

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دعا محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" الدولة المصرية إلى تبنى حملة أو مبادرة لإسقاط الديون عن مصر على أن تنطلق أولى خطواتها بدعوة الرئيس السيسى لإسقاط ديون مصر خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة التى تنطلق دورتها الـ72 الآن فى نيويورك.

وأكد السادات أن الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصرلا ينكرها أحد وكذلك الإرهاب الذى تواجهه مصر بحجم لا تواجه مثله أى دولة أخرى بالشرق الأوسط ويسقط بسببه كل يوم ضحايا كثيرون وأبرياء ومع هذا فالجهود المصرية فى مجال حفظ السلام تتزايد بل تعد مصر سابع أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام فضلا عن موقفنا من القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط وآخرها جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس والحفاظ على التوازن والأمن الإقليمى بالمنطقة العربية بما يعزز موقف مصر فى ضرورة دعم دول العالم لها بشكل مباشر أو أن تسقط هذه الدول جزءا من ديونها أو فوائدها لمساعدة مصر فى مواجهة هذه الظروف والتحديات. فقد تم إسقاط نحو 43 مليار دولار ديونا على مصر خلال عام 1991 مما أعطى للاقتصاد المصري دفعة قوية مكنته من استرداد عافيته.

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وأوضح السادات أن هناك دولا لديها استعداد كبير لدفع عجلة التنمية فى مصر وتفعيل الحقوق الإنسانية الأساسية إذا ما نجحنا فى تغيير الصورة التى تشكلت لديهم وللأسف نحن لا نغير هذه الصورة بالحجج والدلائل وإنما بالإنكار والتشكيك والتخوين بما يجعل لديهم حالة من التعنت والإصرار على مواقفهم طالما أغفلنا سبيل الإقناع ولم نبدأ خطوات حقيقية على أرض الواقع نعترف بمشاكلنا ونضع حلولا وإصلاحات مناسبة وحينها سوف تتغير الصورة وتتغير أيضا المواقف وربما نجدهم داعمين ومساندين.