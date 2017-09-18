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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه

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مصراوي Masrawy

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه

10:59 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه

نيكي هايلي

واشنطن - (أ ش أ):
نفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ما يتردد من تكهنات حول شغلها منصب وزير الخارجية خلفا للوزير الحالي ريكس تيلرسون بسبب خلافاته العلنية مع الرئيس دونالد .

وأضافت هايلي - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن تيلرسون باقٍ في منصبه ولن يتركه، وأنا أواصل العمل معه بشكل جيد".

وكانت تكهنات قد أثيرت حول احتمال ترك تيلرسون منصبه لصالح هايلي ، وذلك بعد الخلافات العلنية التي أبداها تيلرسون لبعض مواقف الرئيس ترامب على مدار الأشهر الثمانية الأولى التي قضاها في البيت الأبيض.

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Asha

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