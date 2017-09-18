مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه

واشنطن - (أ ش أ):

نفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ما يتردد من تكهنات حول شغلها منصب وزير الخارجية خلفا للوزير الحالي ريكس تيلرسون بسبب خلافاته العلنية مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت هايلي - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - إن تيلرسون باقٍ في منصبه ولن يتركه، وأنا أواصل العمل معه بشكل جيد".

وكانت تكهنات قد أثيرت حول احتمال ترك تيلرسون منصبه لصالح هايلي ، وذلك بعد الخلافات العلنية التي أبداها تيلرسون لبعض مواقف الرئيس ترامب على مدار الأشهر الثمانية الأولى التي قضاها في البيت الأبيض.