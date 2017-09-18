تفاصيل إطلاق الشبكة الرابعة للمحمول من المصرية للاتصالات (صور) 

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كشف المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن أن الشركة قامت بضخ استثمارت بلغت ٧ مليارات جنيه خلال ٢٠١٧ في تجهيزات المحمول والبنية التحتية وخدمة العملاء.

وأوضح البحيرى على هامش الإطلاق الرسمي للشركة لخدمة المحمول في مصر، أن الشركة بدأت بيع خطوط المحمول في نحو ١٠٠ فرع منتشرة في الجمهورية بداية من اليوم، وذلك تحت شعار We وهو الشعار الذي اتخذته الشركة كعلامة تجارية لها في منافستها مع شركات المحمول فودافون واتصالات وأورنج.

وفيما يخص تفاصيل الشعار الجديد الذي قويل بانتقادات كثيرة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد البحيري أن الشعار له فلسفة تعود للأصول الفرعونية ويجمع بين الماء والهواء والأرض والنار، ولم يأتِ الشعار عبثياً كما يعتقد البعض "حسب وصفه".

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وتابع البحيري قائلا إن الشركة المصرية للاتصالات كانت تلعب في سوق الهاتف الثابت والإنترنت وعائداتها لا تجاوز ٥ مليارات جنيه في حين أن سوق المحمول يتجاوز ٣٠ مليار جنيه لذلك كانت الشركة لديها إصرار على دخول المنافسة بسوق المحمول.

وأكد أن عملاء الشركة سيحصلون على خدمات مختلفة تماماً عما كان يقدم في الهاتف الثابت والإنترنت، لذلك غيرت الشركة شعارها لترسيخ قصة نجاح جديدة في مجال المحمول.

وبدأت عملية بيع الخطوط رسمياً في فرع الشركة بالمهندسين والذي قام البحيري بافتتاحه اليوم بحضور الإعلام وقيادات الشركة المصرية للاتصالات، ويباع الخط رسمياً مقابل ١٥ جنيها بعد تسجيل البيانات ببطاقة الرقم القومي، وتبلغ سعر الدقيقة 12 قرشا؛ وسعر الرسالة 12 قرشا، سعر الميجابايت للإنترنت 12 قرشا، رقم خدمة العملاء 111.

وأكد كذلك قوة الشركة وجاهزيتها على كافة المستويات لتقديم خدماتها في مجال المحمول، حيث تتطلع الشركة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، ودعمهم بأفكار مبتكرة وجديدة، مشيرا إلى أن منظومة خدمة العملاء قد شهدت عمليات تطوير فائقة، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وكذا تخصيص الرقم الموحد (111) للرد على كافة استفسارات العملاء وتقديم عمليات الدعم الفني لكافة الخدمات بما يضمن تقديم كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن.