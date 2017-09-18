تفاصيل اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع وفد "التواصل العسكري"- صور

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية، اليوم الاثنين بالقاهرة؛ لمناقشة جميع مراحل الأزمة التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا، وكذالك المشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات السبع الماضية.

وأكد الحضور من العسكريين الليبيين، وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبى وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الإنجرار أو الوقوع فى فخ الخلافات الجهوية والمناطقية.

وشددت لجنتي التواصل العسكري، إلى أهمية الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وذلك من خلال العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية وإضطلاع الجيش الليبى بمسؤلية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وأكدت اللجنتين، مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقى بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة.

كما اتفق الحضور على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في القريب العاجل للمضي قدماً في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن، والتوافق على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات إستفزازية خلال الفترة القادمة قد تؤثر سلباً على تلك الجهود إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

كما اتفق الجانبان على أهمية دعم ومساندة المسار الأمنى بالتوازى مع المسار السياسى بإعتباره حجر الزاوية والعمود الفقرى لإستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولى بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج إنتقائى من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول.

كما حث الحضور من العسكريين الليبيين أبناء الشعب الليبى مساندة هذا الجهد التوافقى الذى من شأنه أن يساهم فى الإسراع من وتيرة الإستقرار فى ليبيا، وكذا مناشدة كافة وسائل الإعلام الوطنية الليبية تحمل مسئولياتها المهنية والأخلاقية لخدمة هدف توحيد المؤسسة العسكرية وتجنب كافة أشكال الفرقة والإستفزاز والسعى لخلق توافق أوسع لدى العسكريين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.