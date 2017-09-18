فادي ناصر: سعيد بانتقالي لتليفونات بني سويف.. ومتفائل بالتأهل للممتاز

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

عبر فادي ناصر مهاجم المقاولون العرب، عن سعادته بالانضمام لصفوف فريق تليفونات بني سويف، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي ذئاب الجبل.

وقال ناصر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سعيد للغاية بخطوة انتقاله لصفوف تليفونات بني سويف، خاصة وأنه نادٍ كبير سبق وأن لعب في الدوري الممتاز، فضلًا عن أن النادي يتولى تدريبه كرم جابر نجم الإسماعيلي السابق.

وأضاف اللاعب صاحب الـ24 عامًا، أنه يحلم باللعب لأحد أندية القمة سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، حيث أكد أن تلك الخطوة ليست بعيدة عليه، خاصة وأن هذا النادي انتقل منه إسلام رشدي لصفوف الأهلي من قبل.

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وعن موقف اللاعب من تأهل ناديه للدوري الممتاز الموسم الجديد، أنه متفائل خيرًا بالفريق خلال هذا الموسم، خاصة وأن النادي دعم صفوفه بشكلٍ مميز، مشددًا على ثقته في تقديم أفضل ما لديه للفريق.

واختتم تصريحاته، عن موقف مشاركته في مباريات الفريق، مؤكدًا أن هناك أكثر من لاعب ينافسه في مركز المهاجم، إلا إنه سيحصل على فرصة المشاركة في مباراة أسوان المقبلة، والتي تمنى الفوز بها.