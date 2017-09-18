أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فادي ناصر: سعيد بانتقالي لتليفونات بني سويف.. ومتفائل بالتأهل للممتاز

Google+ Print
فادي ناصر: سعيد بانتقالي لتليفونات بني سويف.. ومتفائل بالتأهل للممتاز فادي ناصر: سعيد بانتقالي لتليفونات بني سويف.. ومتفائل بالتأهل للممتاز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

عبر فادي ناصر مهاجم المقاولون العرب، عن سعادته بالانضمام لصفوف فريق تليفونات بني سويف، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي ذئاب الجبل.

وقال ناصر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سعيد للغاية بخطوة انتقاله لصفوف تليفونات بني سويف، خاصة وأنه نادٍ كبير سبق وأن لعب في الدوري الممتاز، فضلًا عن أن النادي يتولى تدريبه كرم جابر نجم الإسماعيلي السابق.

وأضاف اللاعب صاحب الـ24 عامًا، أنه يحلم باللعب لأحد أندية القمة سواء الأهلي أو أو الإسماعيلي، حيث أكد أن تلك الخطوة ليست بعيدة عليه، خاصة وأن هذا النادي انتقل منه إسلام رشدي لصفوف الأهلي من قبل.

شاهد أيضا

وعن موقف اللاعب من تأهل ناديه للدوري الممتاز الموسم الجديد، أنه متفائل خيرًا بالفريق خلال هذا الموسم، خاصة وأن النادي دعم صفوفه بشكلٍ مميز، مشددًا على ثقته في تقديم أفضل ما لديه للفريق.

واختتم تصريحاته، عن موقف مشاركته في مباريات الفريق، مؤكدًا أن هناك أكثر من لاعب ينافسه في مركز المهاجم، إلا إنه سيحصل على فرصة المشاركة في مباراة أسوان المقبلة، والتي تمنى الفوز بها.

توقيع فادي ناصر لفريق تليفونات بني سويف

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية