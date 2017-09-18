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أحمد موسى: الدول الأربع لن تجلس مع أمير قطر (فيديو)

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أحمد موسى: الدول الأربع لن تجلس مع أمير قطر (فيديو) أحمد موسى: الدول الأربع لن تجلس مع أمير قطر (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الدول الأربع المقاطعة لقطر لن تتنازل أبدا عن أي مطلب من مطالبها الـ13، موضحا أنهم لن يجلسوا مع الأمير القطري تميم بن حمد.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم الاثنين ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس قال على قطر أن تثبت أنها لا تسعى للإضرار بمصالح الدول الأربعة، مشيرًا إلى أنه ربما تكون الجمعية العمومية الأخيرة للأمم المتحدة التي يحضرها تميم هذا العام". 

وتابع: "الشعب القطري عليه أن يسحب أمواله من يد الأسرة الحاكمة في قطر، فلا يجب أن يدفع الشعب ثمن جنون تميم وموزة".

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وتقاطع والسعودية والبحرين والإمارات القطرية منذ مايو الماضي، واتهمت الدول الأربع النظام في الدولة بزعزعة استقرار دول المنطقة ورعاية وتمويل الإرهابيين. 

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التحرير

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