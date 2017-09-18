ألمانيا: القبض على شخص يشتبه في انتمائه لـ"داعش"
ألمانيا: القبض على شخص يشتبه في انتمائه لـ"داعش"
10:52 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
الشرطة الألمانية
إيسن - (د ب أ):
ألقت الشرطة الألمانية في مدينة بريمن القبض على رجل يُشْتَبَه أنه قاتل لصالح تنظيم "داعش".
وأعلن متحدث باسم الادعاء العام في هامبورج، مساء اليوم الإثنين، عن تحقيق في هذا الموضوع، بشأن رجل روسي من أصل شيشاني، حيث تشتبه السلطات في أن الرجل التحق " بالجماعات المقاتلة "أثناء إقامته في سورية.
ولم يدل المتحدث باسم الادعاء بمزيد من التفاصيل.
من جانبها، ذكرت صحيفة "فيزير كوريير" أن الرجل تم القبض عليه، الأربعاء الماضي.
وكانت السلطات في بريمن قد فحصت في العام الماضي دلائل بشأن وجود مجموعة شيشانية في المدينة قاتلت في صفوف داعش.
وتصنف السلطات الألمانية نحو 700 شخص على أنهم إسلاميون خطرون.
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