البحرية الأمريكية تقيل اثنين من قادتها

واشنطن - (أ ش أ):

أقالت البحرية الأمريكية اثنين من كبار قادتها؛ بسبب فقدان الثقة في قدراتهما على القيادة، وذلك بعد سلسلة من حوادث تصادم سفن حربية في الأسطول السابع الأمريكي في آسيا.

وذكرت البحرية الأمريكية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الاثنين ـ أن قائد الأسطول السابع الأمريكي الأميرال فيل سوير فصل الأميرال تشارلز ويليامز قائد (الوحدة 70 )، والكابتن جيفري بنيت قائد أسطول المدمرات الخامس عشر.

وأوضحت البحرية "إقالة القائدين جاء بسبب انعدام الثقة في قدراتهما على القيادة".

وجاء تغيير قيادة الأسطول السابع بعد حادث اصطدام المدمرة (يو.إس.إس مكين) بسفينة تجارية إلى الشرق من سنغافورة وماليزيا في 21 أغسطس الماضي ؛ ما أدى إلى مقتل 10 بحارة ، وكان رابع حادث كبير يتعرض له الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي هذا العام.

وفي يونيو الماضي ، اصطدمت المدمرة (فيتزجيرالد) الأمريكية مع سفينة شحن فلبينية، ما أدى إلى مقتل سبعة بحارة.