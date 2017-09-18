صاحب فضيحة نيويورك: عملي في مطعمي الخاص ليس عيبا (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حاتم الجمسي المحلل السياسي والشهير بـ«صاحب فضيحة نيويورك»، إنه لم ينزعج من وصف البعض له بـ"بائع السندوتشات" و"الفطاطري"، مؤكدا أنه ليس لديه ما يخجل منه.

وأثارت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية ضجة بشأن تقديم قنوات فضائية مصرية الجمسي الذي يعمل بائعا للمواد الغذائية في الولايات المتحدة على أنه محلل سياسي وخبير في الشؤون الدولية.

وأضاف الجسمي، خلال لقائه اليوم الاثنين بقناة "إكسترا نيوز": "الشباب المصري يسعى للهجرة إلى البلدان الأوروبية لأنه يعمل في أي مجال دون الخجل من النظرة الدونية المجتمعية السائدة في المجتمع المصري".

شاهد أيضا

وتابع: "ما حدث هو حملة لزعزعة ثقة الجمهور في القنوات المصرية"، موضحا أنه لم يكن يتمنى أن يوضع تحت دائرة الضوء.

واستكمل الجمسي: "عملي في مطعمي الخاص ليس عيبًا، ولا أتقاضى أجرًا من الفضائيات"، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تناول قصته اهتم بجذب الانتباه وهذا هو سبب المشكلة.