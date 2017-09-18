سكان بـ"ماسبيرو" يرفضون تعويضات الحكومة ويناشدون الرئيس بالتدخل

كتبت- ندى الخولي:

نظم عدد من ملاك الوحدات وأصحاب المحال التجارية في مثلث ماسبيرو، مؤتمرًا مساء الاثنين، أعلنوا فيه رفضهم لتقييمات الوحدات والأراضي التي أعلنت عنها الحكومة بوصفها "غير عادلة".

وتمسك منظمو المؤتمر، بما وصفوه "القيمة العادلة" للمنطقة، والتي يتراوح سعر المتر فيها من ٥ لـ٧ آلاف جنيه، طبقًا لتقارير مثمني العقارات المستقلين.

وطالب ملاك الوحدات وأصحاب المحال التجارية، أن يتم الإعلان رسميًا عن الأسعار في حضور ممثلين للحكومة، معلنين أن من حق كل مالك رفض تلك الأسعار، وأن يقاطع استمارة الاختيارات التي قدمتها لهم الحكومة كبدائل للتعويض.

كما أعلن منظمو المؤتمر، أنهم بصدد تقديم شكوى لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يطالبوه فيها بالاهتمام بقضيتهم والنظر لمطالبهم ووضع حل وسط بينهم وبين الحكومة.

وكانت رابطة شباب وأهالي ماسبيرو، قد دعت للمؤتمر ونظمته، من أجل الإعلان عن موقفهم من الأسعار التي طرحتها عليهم الحكومة.