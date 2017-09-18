بالفيديو - جريمة قتل في عز الظهر بإمبابة.. "الزغاوي" يدفع ثمن شهامته

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة إمبابة، ظهر الإثنين، جريمة قتل شاب، لاعتراضه على اعتداء 4 أشخاص على طفل بالضرب.

"مصراوي" حصل على مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة أحد محلات شارع الجامع -موقع الجريمة- يرصد لحظة اعتداء أحد المتهمين ويدعى "أحمد لسعة" بسلاح أبيض على المجني عليه "أحمد الزغاوي".

كما يُظهر الفيديو اعتداء أصدقاء المتهم على الضحية بالشوم، ووصول أحد أقاربه الذي حاول الدفاع عنه تزامنًا مع تدخل الأهالي لفض المشاجرة.

وحسب شهود عيان، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى المركزي بنفس المنطقة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنتين بالصدر واليد اليسرى.