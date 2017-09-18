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دعوات إسرائيلية لتكثيف اقتحامات الأقصى

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مصراوي Masrawy

دعوات إسرائيلية لتكثيف اقتحامات الأقصى

10:25 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

دعوات إسرائيلية لتكثيف اقتحامات الأقصى

دعوات إسرائيلية لتكثيف اقتحامات الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية اعتبارا من، مساء يوم غد الثلاثاء، وحتى ليلة السبت المقبل بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن إئتلاف ما يسمى (منظمات الهيكل) المزعوم دعا جمهور المستوطنين الى تكثيف وتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى عشية الأعياد اليهودية، حيث سيكون أولها رأس السنة العبرية، والذي يصادف يوم الخميس القادم.

في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الإحتلال أنها وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى لتأمين استباحة المستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد الأقصى.

ومن المتوقع أن يحاول المستوطنون إقامة طقوس وشعائر تلمودية في الأقصى المبارك، فضلاً عن اعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم خلال مسيراتهم الاستفزازية خاصة في القدس القديمة.

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Asha

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