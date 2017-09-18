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السيسي يستقبل أبو مازن بمقر إقامته في نيويورك

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مصراوي Masrawy

يستقبل أبو مازن بمقر إقامته في نيويورك

10:01 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

السيسي يستقبل أبو مازن بمقر إقامته في نيويورك

السيسي يستقبل أبو مازن في نيويورك

نيويورك- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطنيي محمود عباس "أبو مازن".

ومن المنتظر، أن يبحث السيسي مع نظيره الفلسطيني أخر تطورات عملية استئناف مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

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Asha

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