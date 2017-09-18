السيسي يستقبل أبو مازن بمقر إقامته في نيويورك

السيسي يستقبل أبو مازن في نيويورك

نيويورك- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطنيي محمود عباس "أبو مازن".

ومن المنتظر، أن يبحث السيسي مع نظيره الفلسطيني أخر تطورات عملية استئناف مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية.