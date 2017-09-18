أسوان تنهي استعداداتها للاحتفال بـ 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

أسوان - إيهاب عمران:

ناقش اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان آخر الاستعدادات للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل، خلال الزيارة الميدانية السادسة التي أجراها اليوم الإثنين إلى مدينة أبو سمبل السياحية.

رافق المحافظ خلال الجولة مساعد المحافظ للمشروعات القومية ورئيس مدينة أبو سمبل.

شملت الجولة تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية داخل مطار أبو سمبل الدولي وكل مداخل ومخارج المطار، وأعمال الرصف الجارية بالطريق الرئيسي بداية من المطار وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم، وكذا مركز الشباب، وإدارة كهرباء أبو سمبل، ومحطة مياه الشرب، ومستشفيي أبو سمبل الدولي والتكامل، ومنطقة معبدي أبو سمبل.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل واللاند سكيب والدهانات، إلى جانب تنسيق المواقع وتهذيب الأشجار والإضاءة داخل الشوارع الرئيسية والحدائق وحول المواقع الخدمية والمرافق العامة، ومراجعة العلامات الإرشادية واللوحات الفسفورية مع ضرورة وضع أولويات لأسلوب العمل والتشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة حتى يتسنى الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

وفي نهاية جولته الميدانية بمدينة أبو سمبل السياحية، عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا حضره الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، والدكتور بهاء الدين عبد الحميد بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومسؤولي الجهات المختصة لاستعراض الجهود في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عرض حجم الأعمال المتبقية بكل قطاع وأهم المطالب والاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع باقي القطاعات والجهات المختصة. ​