بسنت فهمي: البنك المركزي لا يستطيع التحكم في معدل التضخم

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قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزي وحده لا يستطيع أن يتحكم في مستويات التضخم، موضحة أن استهلاك المواطن أحد آليات التحكم في مستوى التضخم.

وأشارت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، إلى وجود آليات أخرى بخلاف البنك المركزي تلعب دورًا في خفض معدل التضخم من بينها المواطن، موضحة أن مصر تحاول ضبط اقتصادها الداخلي، ولكنها تتأثر بالاقتصاد العالمي.

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وأكدت النائبة البرلمانية ضرورة تحفيز معدل التجارة العالمية، وإلا سيدخل العالم في مأساة، متوقعة أن ينخفض معدل التضخم في مصر بالتدريج.