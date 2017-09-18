أبو عيطة: القبض على رئيس «الضرائب العقارية» في القليوبية

التحرير

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قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق ومستشار نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إنه قوات الأمن ألقت القبض على طارق كعيب رئيس النقابة من أمام مستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية، في أثناء توجهه لتلقي العلاج لمعاناته من أزمة قلبية.

وندد عيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الاثنين، بالقبض على كعيب، معلقًا: لماذا لا يتم التعامل مع الفاسدين والإرهابيين بهذه الطريقة؟ النقابات المستقلة والنقابيين لن يموتوا بهذه الهجمة الإجرامية، فالعمل النقابي لا يتم التعامل معه بهذا الشكل في أي بلد بالعالم.

وأضاف الوزير الأسبق أن القبض على كعيب يأتي ضمن الحملة التي طالت عددا من النقابيين بمصلحة الضرائب العامة والضرائب العقارية بسبب الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدًا الثلاثاء، والتي تم القبض على مسؤوليها الذين توجهوا إلى قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة من أجل استصدار تصريح لتنظيمها وفقًا لما نص عليه قانون التظاهر.

من جانبه، قال أحد أقارب طارق كعيب لـ«التحرير» - طلب عدم ذكر اسمه- إن القوة التي ألقت القبض على كعيب تابعة لمركز شرطة كفر شكر، مؤكدا أنهم الآن يبحثون عن أية طريقة لإرسال أدويته الخاصة بالقلب لإسعافه تجنبًا لتعرضه لأزمة جديدة.

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وأضاف أنهم سيرسلون محاميًا إلى مقر مركز الشرطة حتى يتم التحقق من أسباب القبض على قريبه، وللسماح بدخول الأدوية الخاصة به بمقر احتجازه.

وكان طارق كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية قال في تصريحات لـ«التحرير» أمس إن قوات الأمن داهمت منزله فجر السبت لكنهم لم يجدوه، وبعدها فوجئ بالقبض على 3 من زملائه بمحافظات المنوفية والغربية وأسيوط، وذلك دون أسباب واضحة.

وأوضح كعيب في حديثه لـ"التحرير" أنه لم يتم التوصل إلى أماكن احتجاز زملائه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الحملة أتت على عدد من النقابيين بسبب عزم النقابة العامة للعاملين بالضرائب التقدم بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بعد استخراج تصريح لها وفقًا لقانون التظاهر، إلا أنهم لم يكملوا إجراءاتهم وتم القبض عليهم بسبب ذلك، حسب قوله.