إنفوجرافيك | تعرف على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح
إنفوجرافيك | تعرف على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح
09:52 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
احداث مسجد الفتح - ارشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
أسدلت محكمة الجنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الستار على قضية "مسجد الفتح"، المتهم فيها 493 متهما، بينهم أجانب، من السجن بالمؤبد وحتى البراءة.
ويعرض "مصراوي" عبر الإنفوجرافيك الأحكام التي صدرت بحق المتهمين .
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