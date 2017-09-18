إنفوجرافيك | تعرف على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح

كتب -صابر المحلاوي:

أسدلت محكمة الجنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الستار على قضية "مسجد الفتح"، المتهم فيها 493 متهما، بينهم أجانب، من السجن بالمؤبد وحتى البراءة.

ويعرض "مصراوي" عبر الإنفوجرافيك الأحكام التي صدرت بحق المتهمين .