فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين

تكريت - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، الإثنين، فرار النائب الأول لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ووصوله إلى ناحية العلم شمال شرقي تكريت 170كلم شمال بغداد.