فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين
فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين
10:08 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
راكان سعيد الجبوري
تكريت - (د ب أ):
أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، الإثنين، فرار النائب الأول لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ووصوله إلى ناحية العلم شمال شرقي تكريت 170كلم شمال بغداد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اختفاء نحو 50 عراقيا في ألمانيا بعد إنقاذهم من مهربين
-
وزير الخارجية الفرنسي: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون "مبادرة غير
-
"النرويجي للاجئين" يطالب العراق بالكشف عن مكان أجانب فروا من تلعفر
-
جوتيريش يدعو أكراد العراق للعدول عن مشروع الاستفتاء
إعلان
إعلان