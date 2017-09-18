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فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين

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مصراوي Masrawy

فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين

10:08 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

فرار نائب محافظ كركوك العراقية إلى محافظة صلاح الدين

راكان سعيد الجبوري

تكريت - (د ب أ):
أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، الإثنين، فرار النائب الأول لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ووصوله إلى ناحية العلم شمال شرقي تكريت 170كلم شمال بغداد.

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