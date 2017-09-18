بالصور- تكريم "الجماعة 2" و "حلاوة الدنيا" ضمن أفضل الأعمال الدرامية لعام 2017

كتبت- هاجر حسني:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصدر مسلسل "الجماعة 2"، قائمة الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2017، وذلك ضمن الترتيب الأبجدي لقائمة التي ضمت 4 أعمال درامية.

وكرم المجلس، رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس الشركة المنتجة لشجاعته على إنتاج هذا العمل، وكذلك الكاتب الكبير وحيد حامد والتي تسلمها مخرج العمل، وهو المخرج ذاته الذي كُرم على جراءته وبراعته في إخراج هذا العمل، وبطل العمل عبدالعزيز مخيون، ومحمد البياع، الذي قام بدور فاروق والفنان محمد فهيم.

كما اختار المجلس، مسلسل "حلاوة الدنيا" كواحد من أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام، وكرّم: أنجي القاسم، وسناء عبدالقادر، رغم أنها التجربة الكتابية الأولى لهما، فضلًا عن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والفنانة أنوشكا والفنانة ياسمين غيث.

كما أعلنت اللجنة الفنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختيار مسلسل "هذا المساء" كواحد من أفضل الأعمال الدرامية للعام، وتم تكريم سارة إبراهيم عن الإنتاج، ومخرج العمل تامر محسن والفنان أحمد دواود، والفنانة حنان مطاوع والفنانة أروى جودة.

وقالت المخرجة أنعام محمد علي، إن اللجنة التي تقيم الأعمال الدرامية هذا العام تميز الأعمال عن العام الماضي، كما لاحظت اللجنة أن هناك تقدم في الأداء التمثيلي في عدد لا بأس من المسلسلات.

وأضافت محمد علي- خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2017 والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين- أن هناك الكثير من الكتاب استعانوا بقصص أجنبية في كتاباتهم، واصفة ذلك بأنه ضعف في الإبداع والسيناريو.

وتابعت: "شاهدنا 35 عملًا دراميًا، شاركت في إنتاجها 15 شركة مصرية وعربية، وتم الاتفاق على رفع عدد الأعمال الفائزة إلى 4 أعمال وجائزة خاصة للعمل الخامس".