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«المصرية للاتصالات» تطلق رسميًا خدمات المحمول بكود 015

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«المصرية للاتصالات» تطلق رسميًا خدمات المحمول بكود 015 «المصرية للاتصالات» تطلق رسميًا خدمات المحمول بكود 015

التحرير

بدأت "الشركة المصرية للاتصالات" اليوم الإثنين إطلاق خدماتها المتكاملة (محمول – ثابت – إنترنت).

وقال المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، في تصريح له اليوم هامش افتتاح مركز خدمة عملاء أحمد عرابي بالمهندسين، إن الشبكة الجديدة جاءت تحت شعار (we) ، وبكود 015.

وأضاف البحيري أن خطوط المحمول متوافرة حاليا في جميع منافذ الشركة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم.

وكان المقر الرئیسي للشركة المصریة للاتصالات بالقریة الذكیة قد شهد أول ظهور رسمي للعلامة التجاریة الجدیدة التي تصاحب إطلاق الشركة لخدمات المحمول - بجانب خدمات التلیفون الثابت والإنترنت - لتتحول المصریة للاتصالات إلى أول مشغل اتصالات متكامل في قطاع الاتصالات المصري.

یذكر أن المصریة للاتصالات كانت قد أعلنت الانتهاء من جمیع أعمال التطویر والتجارب التقنیة لتقدیم خدمات المحمول بنجاح فائق، بما یضمن حصول عملائها على خدمات اتصالاتیة بمستویات عالمیة، وكذلك تطویر منظومتها التجاریة ومنظومة خدمة العملاء بما یواكب تقدیم خدمات المحمول.

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التحرير

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