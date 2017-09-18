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ارجاء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة إلى أجل غير مسمى

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مصراوي Masrawy

ارجاء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة إلى أجل غير مسمى

09:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

ارجاء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة إلى أجل غير مسمى

أرشيفية

تونس - (أ ف ب)

أعلنت الهيئة المسؤولة عن البلديات في تونس، مساء الاثنين، تأجيل أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية.

وكانت الانتخابات مقررة اصلا في ديسمبر المقبل.

وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة لهذه الهيئة: إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية".

وتدارك: "وتوافقنا جميعا على ان التأجيل الى اجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية".

وأعلن القرار إثر اجتماع ضم ممثلين لرئاستي الجمهورية والحكومة وللاحزاب السياسية.

وعلق المهدي بن غربية الوزير المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ان "ارجاء الانتخابات البلدية هو امر سيء مهما كانت الاسباب الموضوعية، لكن انهاء هذا الاجتماع من دون تحديد موعد جديد هو اسوأ".

وكان بن حسن اقترح في مستهل الاجتماع 25 مارس 2018 موعدا لاجراء الانتخابات.

هذا المحتوى من

AFP

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