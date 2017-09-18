لودريان يعتبر أن العقوبات "الاجراء الوحيد الممكن" مع كوريا الشمالية

نيويورك - (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الاثنين، أن "الاجراء الوحيد الممكن" بمواجهة التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية هو "ممارسة الضغوط بشكل قوي" عبر فرض "عقوبات فعالة حقا".

واعتبر، في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، أن "التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية تجري خلافا لقرارات مجلس الأمن وتهدد الأمن الدولي والاقليمي أولا".

وأضاف: أن "فرنسا دانت بشدة هذه التجارب. يجب استكمال الاجراءات بحزم في مجلس الأمن الدولي وأن يكون تطبيق العقوبات مفيدا حقا" مذكرا بأن هذه العملية تتطلب وقتا.

ورأى أن "الاجراء الوحيد الممكن لكي تجلس كوريا الشمالية على طاولة مفاوضات هو ممارسة الضغوط بطريقة قوية" من خلال فرض عقوبات، "لكن الأمر لا يتطلب أي عمل عسكري".

وأعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنها ستغتنم مناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تفرض تطبيقا كاملا للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وهددتها ب"الدمار" في حال استمرت في استفزاز واشنطن وحليفاتها.