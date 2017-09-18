اختفاء نحو 50 عراقيا في ألمانيا بعد إنقاذهم من مهربين
اختفاء نحو 50 عراقيا في ألمانيا بعد إنقاذهم من مهربين
09:39 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
برلين - (أ ف ب):
فقدت السلطات الألمانية، الإثنين، أثر نحو 50 عراقيا بعد 24 ساعة على إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة على الحدود البولندية، حسبما ذكر مدير مركز استقبال للمهاجرين.
وقال فرانك نورنبرجر، مدير مركز استقبال طالبي اللجوء في ايزنهوتنشتات في شرق المانيا، لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه" إن "الغرف فارغة".
ولم يبق إلا اثنان من الخمسين مهاجرا الإثنين في ايزنهوتنشتات، الأول قاصر وصل بمفرده إلى ألمانيا والثاني اختبأ تحت سريره.
وأكدت وزارة الداخلية الاقليمية في براندبورج حادثة الاختفاء.
وأوقفت الشرطة، ليل السبت الأحد، شاحنة مسجلة في تركيا يختبئ بداخلها 50 شخصا قالوا إنهم عراقيين، في شرق البلاد على الحدود الالمانية البولندية.
وتم استجواب السائق التركي ومتواطئ سوري.
وبين الخمسين مهاجرا الذين لم يكن لديهم بطاقات هويات، 17 قاصرا.
واكتشفت السلطات بعد التحقيق أن بعضهم قدم طلب لجوء في رومانيا وبلغاريا.
وينصّ الاتفاق الاوروبي، الموقع في دبلن، على أن الدولة التي يقدم المهاجر فيها طلب لجوئه مسؤولة عن النظر في وضعه.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية الفرنسي: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون "مبادرة غير
-
متهم يضرب عن الطعام خلال محاكمته في ألمانيا بتهمة التخطيط لشن هجوم
-
البديل الألماني: الإسلام يهدد السلام في ألمانيا
-
"النرويجي للاجئين" يطالب العراق بالكشف عن مكان أجانب فروا من تلعفر
إعلان
إعلان