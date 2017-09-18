اختفاء نحو 50 عراقيا في ألمانيا بعد إنقاذهم من مهربين

برلين - (أ ف ب):

فقدت السلطات الألمانية، الإثنين، أثر نحو 50 عراقيا بعد 24 ساعة على إنقاذهم من أيدي مهربين في شاحنة على الحدود البولندية، حسبما ذكر مدير مركز استقبال للمهاجرين.

وقال فرانك نورنبرجر، مدير مركز استقبال طالبي اللجوء في ايزنهوتنشتات في شرق المانيا، لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه" إن "الغرف فارغة".

ولم يبق إلا اثنان من الخمسين مهاجرا الإثنين في ايزنهوتنشتات، الأول قاصر وصل بمفرده إلى ألمانيا والثاني اختبأ تحت سريره.

وأكدت وزارة الداخلية الاقليمية في براندبورج حادثة الاختفاء.

وأوقفت الشرطة، ليل السبت الأحد، شاحنة مسجلة في تركيا يختبئ بداخلها 50 شخصا قالوا إنهم عراقيين، في شرق البلاد على الحدود الالمانية البولندية.

وتم استجواب السائق التركي ومتواطئ سوري.

وبين الخمسين مهاجرا الذين لم يكن لديهم بطاقات هويات، 17 قاصرا.

واكتشفت السلطات بعد التحقيق أن بعضهم قدم طلب لجوء في رومانيا وبلغاريا.

وينصّ الاتفاق الاوروبي، الموقع في دبلن، على أن الدولة التي يقدم المهاجر فيها طلب لجوئه مسؤولة عن النظر في وضعه.