صحة أسوان تنظم حملة للكشف عن فيروس سي بأبو سمبل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الصحة في محافظة أسوان حملة مكبرة لاكتشاف فيروس سي في مدينة أبو سمبل السياحية، تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بالمديرية، إن مسحًا أجري لأهالي مدينة أبو سمبل استهدف الأعمار بدءًا من 18 عامًا، موضحًا أنه تم إجراء الفحص لأكثر من 500 حالة، وأسفرت النتائج إلى الآن عن اكتشاف 40 حالة إيجابية مصابة بفيروس سي.

كما أشار أبو المجد إلى تحويل الحالات المصابة إلى التأمين الصحي لمن لهم أحقية فى علاج التأمين، والحالات الأخرى إلى مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات.