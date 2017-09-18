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رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس جامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس جامعة أسوان

09:45 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس جامعة أسوان

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الإثنين قرارين بتعيين الدكتور أحمد سيد خليل نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, والدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب.

وشغل الدكتور أحمد سيد خليل مناصب عميد كلية التربية السابق، والوزير المفوض بجامعة الدول العربية، ومدير عام المنظمة العربية للثقافة والعلوم، بينما شغلت الدكتورة حنان عبد المنعم منصب وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان.

وكان رئيس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي قرارًا بتعيين الدكتور أيمن محمد عثمان أبوزيد نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ​

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