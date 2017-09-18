المسؤول عن تجربة المدارس اليابانية يتفقد أعمال تدريب معلمي السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل مركز السويس الاستكشافي، اليوم الإثنين، سوجيتا باريا خبير التعليم الياباني والمسؤول عن التجربة اليابانية في مدارس مصر.

وخلال تفقده أعمال البرنامج التدريبي لمعلمي السويس، وصف سوجيتا باريا المدرسة بأنها مكان السعادة في المجتمع الياباني، وأضاف: فلسفة التعليم الياباني هي الارتقاء بتفكير المعلم لدوره في نجاح أي مؤسسة تعليمية. مهمتنا أن تكون المدرسة مؤسسة جاذبة للطلاب لا طاردة أو منفرة".

من جانبه، قال عبد الحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، إن الخبير الياباني وصل رفقة الدكتور ياسر الجزار مسؤول وزارة التربية والتعليم لمشروع المدارس اليابانية، والدكتورة أمل رفعت مترجم ياباني.

وأضاف أن الخبير الياباني قدم محاضرة خلال زيارته مركز السويس الاستكشافي، سلط خلالها الضوء على أنشطة "التوكاتسو" التي تعتبر الركيزة الأساسية للمدرسة اليابانية، والتي تنمي عقول الطلاب وإدراكهم وتنمي المواهب لديهم وقدرتهم على الاتصال مع الآخرين.​