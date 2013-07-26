مدير أمن أسيوط: 60 تشكيلاً لتأمين جميع المظاهرات

أكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، أنه تم الدفع بخدمات أمنية من المباحث الجنائية لتأمين المظاهرات السلمية فى أسيوط، حيث تم تشكيل مجموعات من إدارات البحث الجنائى والحماية المدنية والمفرقعات وقوات مكافحة الشغب تبلغ 60 تشكيلا بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المنشآت الحيوية والخاصة وتأمين كامل وشامل لجميع المظاهرات.

وأضاف أبو القاسم، أنه تم عمل أكمنة على مداخل ومخارج المحافظة من جميع الجهات، وذلك للتفتيش الجنائى بجميع الأكمنة، خاصة المنطقة الشرقية، حيث طريق البحر الأحمر والمنطقة الغربية حيث طريق الوادى الجديد، كما تم الدفع بكاميرات المراقبة ووضعها أمام جميع المنشآت الحيوية ومراكز وأقسام الشرطة وكذلك أماكن تجمعات الشباب والمظاهرات ومواقف الأجرة بنزلة عبد اللاه والأزهر، وكذالك الاستعانة بكلاب بوليسية وبوبات إلكترونية للكشف عن المفرقعات والأجسام المعدنية.

وأوضح أبو القاسم أنه سوف يتم التعامل بيد من حديد مع من تسول له نفسه تدمير أو تخريب المنشآت والعنف ضد المظاهرات السلمية ومواجهة ذلك بكل حسم.