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بكري: خطاب الشيخ سلطان آل ثاني يؤكد اقتراب ساعة سقوط أمير قطر

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مصراوي Masrawy

بكري: خطاب الشيخ سلطان آل ثاني يؤكد اقتراب ساعة سقوط أمير قطر

09:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

بكري: خطاب الشيخ سلطان آل ثاني يؤكد اقتراب ساعة سقوط أمير قطر

مصطفى بكري

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الخطاب الذي وجهه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني إلى أسرته ودعوته لهم للاجتماع، تأتي بعد دعوة الشيخ عبدالله آل ثاني، لتؤكد أن هناك تذمرًا داخل الأسرة الحاكمة.

وأكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في بيان له، دعمه لكل دعوة لاجتماعات الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر، معربًا عن تخوفه من أن يرتبط اسم قطر بالإرهاب جراء أخطاء القطرية التي وصفها بـ"الفادحة" ضد دول الخليج.

وأضاف بكري، في تغريدة له على مواقع "تويتر"، الاثنين: "الوقت قد حان وأزف لتغيير أمير قطر الحالي وعصابته"، متابعًا: "ذلك يؤكد أن المعلومات التي تتردد عن الدعوة لاجتماع الأسرة لعزل تميم بدأت تتسع".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الشيخ سلطان وتوجيهه للاتهامات إلى حكام قطر بالمسؤولية عن دعم الإرهاب يؤكد أن الإحساس بالعار قد طال الكثير من رموز الأسرة بسبب موقف أميرها الحالي تميم بن حمد.

واختتم بكري، حديثه بالقول: "يبدو أن ساعة سقوط أمير قطر تقترب الآن، هناك معلومات تتردد الآن أن حاكم قطر يتجه للموافقه المبكرة على هذه المطالب مقابل السماح له بالبقاء في قطر، وتوفير ضمانات له ولأسرته بعدم تعريضه للمحاكمة".

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مصراوي Masrawy

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