لماذا يحتفل أهالي البحيرة بالعيد القومي غدا؟

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يحتفل أهالى محافظة البحيرة بالعيد القومي، غدًا الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر بذكرى انتصار مدينة رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م.

حملة فريزر

وقعت معركة يحكيها التاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 1807، انتصر فيها شعب مدينة رشيد الباسلة على الغزاة.

وفريزر هو قائد جيش الإنجليز الذي جاء إلى مصر في حملة استعمارية أرادت بريطانيا أن تحقق بها نفوذها علي وادي النيل، وكانت تأمل بها تأمين الطريق إلى الهند بعد أن أدركت خطورة موقع مصر منذ حملة نابليون.

وأرادت إنجلترا إغاظة الدولة العثمانية التي كانت مصر إحدى ولاياتها آنذاك، والتي كانت متعاطفة مع فرنسا في صراعها ضد الإنجليز.

ووجهت إنجلترا أسطولها إلى مصر بقيادة الجنرال فريزر ومعه سبعة آلاف مقاتل على 25 سفينة حربية.

خيانة حاكم الإسكندرية

نزلت القوة الإنجليزية غرب الإسكندرية بمنطقة (العجمي) يوم 17 مارس 1807.

وتقدمت القوة المعتدية واستولت على الإسكندرية يوم 21 مارس بسهولة ويسر بسبب خيانة حاكمها التركي آنذاك "أمين أغا" ثم عزم على التحرك للاستيلاء على مصر.

ووجه فريزر كبير قادته الجنرال "ويكوب" على رأس قوة من 2000 من جنوده يوم 29 مارس لاحتلال رشيد.

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محمد علي وحروب المماليك

ولم يكن محمد علي حاكم مصر في ظروف تمكنه من مواجهه قوات الحملة, إذ كان مشغولا في حروبه مع المماليك، واستطاع محمد علي أن ينتصر عليهم مستعينا بقوة شعب البحيرة في معركة دمنهور ثم بمعركة النجيلة (كوم حمادة)، ثم إذا ما انتقلت معاركه مع المماليك إلى الوجه القبلي داهمته الحملة الإنجليزية وهو في أسيوط وهنا وجد الشعب المصري نفسه مسئولًا عن حماية ترابه الوطني والزود عن حماه.

أهل رشيد

وبعدما شاهدوا خيانة الحاكم التركي بالإسكندرية، تأهب أبناء رشيد ومحافظها حينئذ علي بك السلانكلي وكان رجلًا شجاعًا غيورًا، فقرر الجهاد لحماية مدينته.

واتخذ السلانكلي عددًا من القرارات الحاسمة فأمر بإبعاد مراكب التعدية إلى البر الشرقي للنيل (رشيد في الغرب) حتى لا يفكر الجنود في الهروب عند المواجهة وقرر الاستعانة بالأهالي في الدفاع عن المدينة, فلا يجعلهم بمعزل عن الأحداث وبنى خطته على أن يلتحم الجند بالأهالي فيكونون وحدة واحدة في الزود عن الحمى فدخل في كل بيت جندي من جنود رشيد, وأمر بألا يبدأ القتال إلا إذا أصدر لهم إشارة إطلاق النار.

ولما وصل الإنجليز إلى رشيد ولم يجدوا مقاومة في مداخلها ظنوا انسحاب حاميتها فدخلوا إلى شوارعها مطمئنين, لكنهم فوجئوا بإصدار الأمر بالقتال فاقتحمهم الرصاص من كل ناحية ومن النوافذ ومن السطوح.

وسقط الكثير من الإنجليز قتلى, ودب الرعب فيهم ولاذ منهم بالفرار عدد كبير، وقد خلفوا وراءهم 170 قتيلًا وبينهم قائدهم ويكوب، و250 من الجرحى و120 أسيرًا.

وسجل التاريخ لأهل رشيد هذا الانتصار العظيم الذي رفع معنويات شعب مصر في كل الأنحاء.