أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قطع المياه عن أبوتيج بأسيوط لـ 10 ساعات غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطع المياه عن أبوتيج بأسيوط لـ 10 ساعات غدًا

09:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

قطع المياه عن أبوتيج بأسيوط لـ 10 ساعات غدًا

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أبوتيج لمدة 10 ساعات، ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء وإلى السابعة من صباح بعد غد، لإتمام عمليات إصلاح خط طرد صرف صحي 700 مم GRP داخل عداية أسفل الطريق السريع والسكة الحديد وترعة نجع حمادي على عمق 15 مترًا.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، إلى أن عمليات إصلاح خط طرد صرف صحي أبوتيج يأتي صيانة لكسر في الخط.

وأهاب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، مؤكدًا أن الشركة بصدد توفير سيارات مياه نقية لسد احتياجات المواطنين والمخابز والمستشفيات مع إمكانية التواصل والاستفسار وطلب سيارات المياه بالاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة مالية في أسيوط

    أخبار

  • .. لحظة انهيار عقار أسيوط

    أخبار

  • معسكر لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة الأزهر في أسيوط.. السبت

    أخبار

  • بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

    أخبار

إعلان

93af4bb4e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24