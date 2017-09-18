قطع المياه عن أبوتيج بأسيوط لـ 10 ساعات غدًا

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أبوتيج لمدة 10 ساعات، ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء وإلى السابعة من صباح بعد غد، لإتمام عمليات إصلاح خط طرد صرف صحي 700 مم GRP داخل عداية أسفل الطريق السريع والسكة الحديد وترعة نجع حمادي على عمق 15 مترًا.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، إلى أن عمليات إصلاح خط طرد صرف صحي أبوتيج يأتي صيانة لكسر في الخط.

وأهاب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، مؤكدًا أن الشركة بصدد توفير سيارات مياه نقية لسد احتياجات المواطنين والمخابز والمستشفيات مع إمكانية التواصل والاستفسار وطلب سيارات المياه بالاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125.​