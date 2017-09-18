إسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية

مدريد - (أ ف ب):

أمرت إسبانيا، الإثنين، السفير الكوري الشمالي بمغادرة مدريد قبل 30 سبتمبر، معلنة إياه: "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًا على التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها بيونج يانج.

وكتبت وزارة الخارجية الإسبانية في تغريدة على تويتر"، الإثنين، تم استدعاء سفير جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وتم ابلاغه بانه شخص غير مرغوب فيه. وعليه انهاء مهامه قبل حلول سبتمبر".

وكانت الوزارة نددت منذ اواخر اغسطس بـ"البرامج النووية والبالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" التي "تشكل انتهاكا لبرنامج حظر انتشار السلاح النووي وتهديدا خطيرا للسلم في المنطقة والامن الدولي".

وذكرت الوزارة في بيان انها كانت حذرت سفارة كوريا الشمالية من ان "الاستمرار بهذه الاعمال ستكون له تداعيات على العلاقات الثنائية".

وكانت اسبانيا امرت بخفض عدد افراد البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في مدريد.

وأجرت بيونج يانج في الصيف تجربتها النووية السادسة كما اختبرت عددا من الصواريخ العابرة للقارات كان آخرها الجمعة صاروخ عبر الاجواء اليابانية.

وفي 8 سبتمبر اعلنت المكسيك السفير الكوري الشمالي "شخصا غير مرغوب فيه" وامهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الخميس لبحث معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة التي تنعقد هذا الاسبوع في نيويورك.