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من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني؟

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مصراوي Masrawy

من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني؟

09:34 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

من هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني؟

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني

كتب - علاء المطيري:

وجه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، خطابًا إلى القطريين، الإثنين، دعا فيه كافة الوجهاء وأعضاء العائلة الحاكمة للاجتماع لطرد من وصفهم بالخائنين وتحصين قطر من الحاقدين والدخلاء.

وأثيرت تساؤلات حول دور هذا الرجل الذي ترك الدوحة ويقيم في فرنسا معللًا ذلك بأنه لم يعد يطيق البقاء فيها في ظل الأزمة الحالية.

وولد الشيخ سلطان عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، أول وزير خارجية لدولة قطر عام 1972.

حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

ووالده الشيخ سحيم بن حمد، هو شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السابق، الذي لعب دور كبيرًا في دعم العلاقات العربية.

والشيخ سحيم بن حمد آل ثاني صاحب جهود عظيمة ومشهودة في بناء قطر الحديثة. كما أن له الدور الأكبر في الحركة التصحيحية في قطر، وفقًا لـ"العربية نت".

كما كان للشيخ سحيم مواقف واضحة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ارتباطه بعلاقات متينة بدول خليجية وعربية وإسلامية.

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