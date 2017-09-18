محمد فايق: تكريم الفن الداعم لحقوق الإنسان أمر ضروري
محمد فايق: تكريم الفن الداعم لحقوق الإنسان أمر ضروري
09:28 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتبت- هاجر حسني:
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكريم الفن الداعم لحقوق الإنسان ويعززها أمر ضروري.
وأضاف فايق، خلال كلمته بحفل تكريم الأعمال الدرامية التي تعزز قيم حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أنه خلال السنوات الماضية كانت الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن التقييم، تنطبق على عملين فقط أو ثلاثة، لكن هذا العام وصل العدد لخمسة أعمال، ما اعتبره أمر مبشر ويدعو للفخر بالإبداع.
وتابع رئيس المجلس القومي: "بدون فن عالي المستوى تتعذر وصول المعاني الحقوقية للمشاهد"، مشدًدا أن الفن يعزز تقدم الأمم، خاصة ذلك الذي يعزز قيم الوطنية.
واختتم فايق، حديثه، قائلًا: "علينا العمل بدقة ونزاهة على الأعمال الدرامية، باعتبارها أحد مكونات القوة الناعمة".
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