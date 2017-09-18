عضو "القومي لحقوق الإنسان": الفوضى تسيطر على سوق الإعلانات في مصر

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال فهمي، رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الفن هو حق من حقوق الإنسان، وحق المواطن المصري الأصيل هو التمتع به.

وأضاف فهمي، خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2017، أن الإعلانات هي المورد الرئيسي للإنفاق على إنتاج المحتوى، لكن هناك فوضى في إذاعة هذه الإعلانات، واصفًا إياها بـ "التسونامي" وهي وأنها ظاهرة تتفاقم منذ سنوات بما يخالف كل المواثيق المنظمة للإعلانات.

ولفت رئيس اللجنة الثقافية إلى أن الإعلانات في أغلب الدول المتقدمة لا تزيد على ٦ دقائق في كل ساعة من المحتوى المذاع سواء كان إعلاميًا أو دراميًا، لكن في مصر يحدث العكس وهو ما يؤثر على الرسالة الفنية التي يسعى المنتج الفني أو الدرامي إلى تحقيقها.

وتابع: "هناك إعلانات تتاجر بأوجاع المواطنين وفقرهم، وتنتهك المواثيق الدولية التي تنظم الإعلانات".